Путин организовывал личную встречу Пригожина и Шойгу, чтобы уладить их конфликт — NYT
13.04.2023, 12:56
Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: EPA)
Российский диктатор Владимир Путин организовывал встречу главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые утекли в Сеть.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В документах американской разведки сказано, что в феврале 2023 года Путин попытался урегулировать конфликт Пригожина и Шойгу лично, вызвав их на встречу.
Она, предполагаемо, состоялась 22 февраля и была связана с обвинениями Пригожина в адрес Минобороны РФ, где он говорил, что военное командование ограничивает группу Вагнера в поставках боеприпасов.
"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", — сказано в документе.
- 10 марта 2023 года Центр стратегических коммуникаций рассказал, что солдатам ВС РФ руководство приказало изображать "вагнеровцев" при совершении преступлений на временно оккупированных территориях.
- В отчете британской разведки за 13 марта спрогнозировали, что террористическая организация Группа Вагнера будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.
- 17 марта в разведке Эстонии сообщили, что к югу от Бахмута командование оккупантов заменяет наемников из ПВК Вагнера солдатами регулярной армии.
Читайте также: Пригожин не управляет отрядами ПВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Патрушев может стать целью Пригожина. Главарь Вагнера выдумал "заговор Путина" — аналитики 17.03.2023Пригожин все еще вхож в Кремль и окружение Путина. Он сохраняет свое влияние в РФ — ГУР 16.03.2023Буданов: Я готов помочь Шойгу и Пригожину уничтожить друг друга. Это приблизит нашу победу 23.02.2023
Последние новости
Комментарии