Путин организовывал личную встречу Пригожина и Шойгу, чтобы уладить их конфликт — NYT

Российский диктатор Владимир Путин организовывал встречу главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые утекли в Сеть.

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В документах американской разведки сказано, что в феврале 2023 года Путин попытался урегулировать конфликт Пригожина и Шойгу лично, вызвав их на встречу.

Она, предполагаемо, состоялась 22 февраля и была связана с обвинениями Пригожина в адрес Минобороны РФ, где он говорил, что военное командование ограничивает группу Вагнера в поставках боеприпасов.

"Встреча почти наверняка касалась, по крайней мере частично, публичных обвинений Пригожина и вытекающей из этого напряженности в отношениях с Шойгу", — сказано в документе.

10 марта 2023 года Центр стратегических коммуникаций рассказал, что солдатам ВС РФ руководство приказало изображать "вагнеровцев" при совершении преступлений на временно оккупированных территориях.

В отчете британской разведки за 13 марта спрогнозировали, что террористическая организация Группа Вагнера будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.

17 марта в разведке Эстонии сообщили, что к югу от Бахмута командование оккупантов заменяет наемников из ПВК Вагнера солдатами регулярной армии.

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Дмитро Гриниченко

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