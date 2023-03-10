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Солдатам РФ сказали выдавать себя за "вагнеровцев" при совершении преступлений – Стратком

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 16:26
Солдатам РФ сказали выдавать себя за
Эмблема ЧВК Вагнера (скриншот)

Военное руководство армии России распространяет среди своих солдат "памятку" обращения с гражданскими на временно оккупированных территориях Украины. В случаях, когда российские оккупанты совершают военные преступления или даже ДТП, им приказано выдавать себя за боевиков российской террористической организации Группа Вагнера, сообщают в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что притворяться боевиками Вагнера российским оккупантам предписано в любых случаях, даже если они будут находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и провоцируют смертельные или травматические ДТП с участием гражданского населения.

Это делается для того, чтобы избежать ответственности и переложить ее на "вагнеровцев", пишут в СтратКоме.

"Наличие этих памяток – лишнее доказательство систематического пренебрежения Россией правил ведения войны и наличие в армии оккупантов существенных проблем с дисциплиной из-за дефицита профессиональных военных в ее рядах", – говорится в сообщении.

Кроме того, в изданном военным руководством РФ "мануале" предоставляются рекомендации по продвижению пророссийских нарративов во время общения с местными, "разрешение" на проживание в пустующих домах и квартирах гражданских и принудительное "отчуждение" их авто.

Фото: СтратКом ВСУ

  • 28 февраля 2023 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что у него достаточно доказательств военных преступлений от Украины и ни одного – со стороны России.
  • 3 марта в СБУ сообщили, что летчик ПКС РФ, бомбивший телебашню в Харькове, приговорен к 12 годам заключения.
  • 7 марта в Евросоюзе решили ввести санкции против россиян за сексуальное насилие в Украине.

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Мілана Головань
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СТРАТКОМ война оккупанты Вагнер
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