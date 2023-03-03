Суд приговорил к 12 годам лишения свободы российского летчика, который бомбил телебашню в Харькове в начале большой войны. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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В СБУ заявляют, что оперативники собрали неопровержимые доказательства вины еще одного российского оккупанта, который бомбил украинские города — им оказался заместитель командира военной части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа РФ.

Еще 6 марта 2022 года он скинул восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны тротила на телебашню в Харькове.

Самого летчика украинские воины сразу сбили после бомбежки и задержали.

Суд признал его виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, приговорив к 12 годам за решеткой.

11 февраля страна-террорист Россия обстреляла Харьков ракетами С-300.

Вечером 16 февраля россияне снова устроили обстрелы Харькова и области.

Утром 22 февраля Россия снова ударила по Харькову и области.

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Дмитро Гриниченко

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