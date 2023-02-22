Утром 22 февраля Россия снова ударила по Харькову и области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны", – написал мэр города Игорь Терехов.

Около 09:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

В 10:53 Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, зафиксированы прилеты в Киевском районе Харькова.

"Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры", – написал он.

Глава ОВА добавил, что по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека.

"Они в легком состоянии, получают помощь специалистов", – сообщил Синегубов.

"Предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целит по промышленным объектам. Относительно жертв и разрушений – информация сейчас уточняется", – написал Терехов в 10:55.

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Наталія Медведєва

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