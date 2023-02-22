UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия наносит удары по Харькову – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 10:35
Россия наносит удары по Харькову – глава ОВА - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

Утром 22 февраля Россия снова ударила по Харькову и области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

"Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны", – написал мэр города Игорь Терехов.

Около 09:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

В 10:53 Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, зафиксированы прилеты в Киевском районе Харькова.

"Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры", – написал он.

Глава ОВА добавил, что по информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека.

"Они в легком состоянии, получают помощь специалистов", – сообщил Синегубов.

"Предварительно четыре удара пришлись по Киевскому району города Харькова. Враг целит по промышленным объектам. Относительно жертв и разрушений – информация сейчас уточняется", – написал Терехов в 10:55.

Новость дополняется...

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война Харьков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 