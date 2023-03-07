Евросоюз вводит санкции против россиян за сексуальное насилие в Украине – Reuters

Евросоюз впервые вводит санкции в отношении виновных в сексуальном насилии и нарушениях прав женщин, в том числе против российских военных. Об этом сообщает Reuters.

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Полный официальный список лиц и организаций, попавших под санкции, ЕС планирует опубликовать завтра, к Международному женскому дню. Пока же агентство сообщает что в список входят, среди прочих, российские военные Николай Кузнецов и Рамиль Ибатуллин.

Reuters цитирует имеющийся в его распоряжении документ, в котором утверждается, что Кузнецов "участвовал в незаконном вторжении России в Украину, и члены его подразделения систематически участвовали в актах сексуального насилия и изнасилований в Украине в марте/апреле 2022 года", а Ибатуллин возглавлял подразделение, члены которого "совершали акты сексуального и гендерного насилия в отношении мирного населения Украины".

Санкции также введены в отношении двух московских полицейских, двух представителей афганского движения Талибан и других лиц в Мьянме и Южном Судане.

В список также включена иранская женская тюрьма Гарчак.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что "этими санкциями мы направляем преступникам четкий сигнал о том, что их преступления не сойдут им с рук... Эти ужасные и бесчеловечные действия будут иметь последствия. Это также сигнал жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни находились".

9 декабря 2022 года в отношении полковника РФ Ибатуллина (командир 90 танковой Витебско-Новгородской двизии Сухопутных войск ВС РФ) ввела санкции Великобритания.

5 января 2023 года сообщалось, что существуют доказательства, что российские командиры в Украине знали об изнасилованиях или даже поощряли их.

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Сергій Бережний

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