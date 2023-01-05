Российские командиры поощряют сексуальное насилие против мирных украинцев – NYT

Прокуратура в Украине открыла уже 154 дела о сексуальном насилии против мирных украинских жителей со стороны российских оккупантов. Есть доказательства того, что российские командиры знали об изнасилованиях или даже поощряли их. Об этом говорится в публикации The New York Times.

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По словам Ирины Диденко, которая в прокуратуре занимается расследованием сексуальных преступлений, в одном из ранее оккупированных сел Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина подвергалась сексуальному насилию.

Издание со ссылкой на украинских официальных лиц сообщает о наличии доказательств того, что российские командиры знали об изнасилованиях или даже поощряли их. Уэйн Джордаш, британский юрист, консультирующий украинскую прокуратуру, сказал, что видел признаки молчаливого согласия со стороны командиров в 30 рассмотренных им делах.

Диденко говорит, что существует четкая модель поведения во время захвата территории российскими войсками: "Прибывают наземные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования".

Свидетели сообщали, что командиры отдавали приказы об изнасиловании или давали указания, в которых предполагалось, что они потворствуют этому.

В одном случае, описанном Диденко, командир, ожидая возле дома, сказал своим подчиненным: "Хорошо, идите". Было слышно, как один солдат сказал об одной из женщин: "Мы ее просто побьем". О другой он сказал: "Эту мы изнасилуем".

В другом случае восемь российских солдат изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту.

По словам Диденко, существует еще более четкая схема организованного сексуального насилия в следственных изоляторах, находящихся в ведении российских военнослужащих, сотрудников полиции и силовых структур.

Следователи обнаружили в Херсоне после отступления российских оккупантов как минимум четыре крупных следственных изолятора с яркими свидетельствами систематических пыток.

По словам прокуроров и городских властей, в центрах содержания под стражей имело место сексуальное насилие, в том числе изнасилование дубинками и удары электрическим током по гениталиям.

В июле 2022 года в ООН сообщили, что уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны России против Украины, и это только "верхушка айсберга".

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Вадим Ребрина

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