"Это верхушка айсберга": В ООН зафиксировали 124 случая "военных изнасилований" в Украине
10.07.2022, 15:51
Акция протеста перед посольством РФ в Риге против изнасилований россиянами в Украине (Фото - lsm.lv)
В ООН сообщили, что уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны России против Украины, и это только "верхушка айсберга".
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Спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен утверждает, что ее офис зафиксировал 124 случая "военных изнасилований". Паттен считает, что эти данные – лишь "верхушка айсберга" и не отражают реальных масштабов сексуального насилия в ходе войны России против Украины.
- 6 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие против украинцев, независимо от пола и возраста жертв.
- 28 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что только за первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии со стороны российских оккупантов.
- 25 июня Елена Зеленская в интервью немецким медиа обвинила российские войска в систематических изнасилованиях на временно оккупированных территориях.
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