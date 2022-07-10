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"Это верхушка айсберга": В ООН зафиксировали 124 случая "военных изнасилований" в Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 15:51
Акция протеста перед посольством РФ в Риге против изнасилований россиянами в Украине (Фото - lsm.lv)

В ООН сообщили, что уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны России против Украины, и это только "верхушка айсберга".

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Спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен утверждает, что ее офис зафиксировал 124 случая "военных изнасилований". Паттен считает, что эти данные – лишь "верхушка айсберга" и не отражают реальных масштабов сексуального насилия в ходе войны России против Украины.

Читайте также: Россия сделала изнасилования своим военным оружием – посол Великобритании

Сергей Бережной
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ООН военные преступления изнасилования
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