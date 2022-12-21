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"Ты там баб украинских насилуй". Жену оккупанта объявили в международный розыск

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 18:54
Ольга и Роман Быковские, скриншот видео Схем.PNG

СБУ завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки РФ, призывавшей своего мужа – российского военнослужащего Романа Быковского, участвовавшего в войне против Украины, – насиловать украинских женщин. Об этом "Схемам" сообщили в Офисе генерального прокурора.

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В настоящее время Ольге Быковской сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, ее объявили в международный розыск.

Как установило следствие, "гражданка Российской Федерации, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежения к украинским женщинам, призвала своего мужа – военнослужащего оккупационной армии Российской Федерации, подразделения которого находились на территории Херсонской области, – насиловать украинских женщин, находящихся в условиях временной оккупации".

Правоохранители установили в ее действиях нарушение ч. 2 ст. 27 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Женевских конвенций.

Быковской заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.

  • Перехват разговора россиян 12 апреля опубликовала СБУ, в нем женщина призывает насиловать украинок: "Да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори".
  • Журналисты "Схем" идентифицировали российского оккупанта и его жену.
Вадим Ребрина
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