Пригожин заявил о "захвате 80%" Бахмута. ВСУ: Вранье, хочет показать хоть какую-то победу

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг информацию о том, что Силы обороны контролируют только 20% Бахмута. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

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Ранее главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о якобы захвате 80% Бахмута.

По словам Череватого, пропагандистские высказывания Пригожина являются ложными.

"Я только что был на связи с командиром одной из бригад, державших оборону города. И могу с уверенностью сказать, что украинские оборонительные силы контролируют значительно больший процент территории Бахмута", — сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что Пригожину нужно показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются оккупировать девять месяцев подряд.

Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.

Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.

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Дмитро Гриниченко

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