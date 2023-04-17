"Расстреливали, резали всех, взрывали 50 пленных". Свидетельства террористов Вагнера: 18+
17.04.2023, 14:57
Эмблема Группы Вагнер (Фото: скриншот из видео)
Экс-командиры российской террористической организации Группа Вагнера рассказали российскому проекту Gulagu.net о массовых убийствах гражданских и военнопленных украинцев, зверствах и других военных преступлениях, которые они совершили на войне против Украины по приказам главаря Евгения Пригожина, соратника диктатора Владимира Путина.
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Интервью проекту дали бывшие узники российских тюрем Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых завербовал в "Вагнер" Пригожин. Оба помилованы указами Путина.
На видео боевики "ЧВК" признались в военных преступлениях против гражданских лиц и украинских военнопленных. Также они сказали, что приказы отдавали как командиры подразделений Вагнера, так и непосредственно Пригожин.
По словам наемника Савичева, после обмена военнопленных в феврале 2023 года российские офицеры отдали приказ "всех старше 15 лет расстреливать без слов". Он говорит о примерно 10 подростках, которые были казнены после этого вместе с другими. Он также заявил, что в Группе Вагнер неисполнение приказов, в том числе убийство гражданских, наказывается расстрелом.
Как рассказал боевик Улдаров, его отряду дали приказ "уничтожить всех" во время штурма городов Соледар и Бахмут. Он признался в том, что сам отдал приказ на убийство "300-400" скрывавшихся в подвале людей. В частности, он сказал, что среди них было "приблизительно 40 детей".
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Полное видео на 67 минут со всеми показаниями доступно здесь.
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