Россия совершила более 80 000 военных преступлений и убила более 10 000 гражданских – ОГП

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 80 000 военных преступлений и убила более 10 000 гражданских. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин на открытых слушаниях Комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

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По его словам, одним из приоритетов Украины еще долго будет оставаться возмещение ущерба, нанесенного РФ.

Костин отметил, что в настоящее время зафиксировано более 80 000 военных преступлений, совершенных россиянами в Украине.

"Более 10 000 мирных жителей погибли, более 13 000 – получили ранения, более 98 000 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены или разрушены", – продолжил генпрокурор.

Он также добавил, что сейчас Всемирный банк оценивает ущерб от полномасштабной войны в $411 млрд и Москва должна заплатить эту сумму.

"Надеемся на поддержку ЕС в создании Реестра убытков и дальнейшее сотрудничество в розыске и аресте активов, связанных с финансированием агрессии", – подытожил Костин.

СПРАВКА. Назвав цифру в 10 000 погибших гражданских, Костин, вероятно, имел в виду только подтвержденные случаи. Ведь количество жертв на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе, невозможно подсчитать.

14 ноября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России. "За" проголосовали 94 страны, "против" – 14.

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Олег Васьків

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