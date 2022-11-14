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Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного Россией

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 20:27
Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного Россией - Фото
Фото: EPA

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, приняла проект резолюции по созданию международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного агрессией со стороны России.

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"За" проголосовали 94 стран, "против" - 13.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба, нанесенного Россией

В документе, который инициировали десятки стран, говорится, что Россия должна ответить за нарушение международного права, которое она осуществила во время агрессии, и компенсировать нанесенный ущерб.

С этой целью документ предлагает создать новый международный репарационный механизм.

Он предусматривает создание международного реестра для фиксации доказанных убытков и потерь, которые были нанесены "всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украины в результате деяний Российской Федерации, нарушающих международное право".

Документ ссылается на ряд принятых в этом году резолюций Генассамблеи с осуждением российской агрессии, а также на решение Международного суда от 16 марта, который приказал России приостановить военные действия.

Спецсессия Генассамблеи ООН была созвана по решению Совета Безопасности, принятому на основании резолюции 1950 года "Единство во имя мира". Эта процедура позволяет обходить вето любого из постоянных членов Совбеза, в этом случае – России.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время своего выступления напомнил, что в 1991 году СССР, правопреемницей которого является Россия, голосовал за то, чтобы обязать Ирак возместить ущерб, нанесенный этой страной Кувейту. Теперь Россия сама должна заплатить.

"С первого дня полномасштабного вторжения Россия сбрасывает бомбы, запускает ракеты и обстреливает из всевозможного оружия украинские города и села, нанося удары по фабрикам и заводам, жилым зданиям, школам, больницам и детским садам. Мы все видели кадры из Бучи, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя и Изюма. Россия разрушает в Украине дороги, мосты и железнодорожные пути. Только за последний месяц Россия практически уничтожила половину украинской энергетической системы, оставив миллионы украинцев в преддверии зимы без света, без воды и тепла", - заявил Кислица

Новость дополняется...

Андрій Водяний
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