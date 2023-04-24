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В России взяли "вагнеровца", признавшегося в убийствах гражданских и обвинявшего Пригожина

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 16:13
В России взяли
Эмблема Группы Вагнера (Фото: скриншот из видео)

В России "задержали" одного из экс-командиров местной террористической организации "Группа Вагнера" Азамата Улдарова. Он ранее рассказал о военных преступлениях, которые совершал он, другие боевики и лично их предводитель Евгений Пригожин. Об этом сообщил основатель российского проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Отмечается, что Улдарова "задержали" сотрудники Министерства внутренних дел РФ, однако далее говорится, что "на входе в здание Следственного комитета РФ его ждали четыре боевика ЧВК Вагнер".

Они ударили его по лицу, сорвали с Улдарова жетон, пообещали убить его за показания против Пригожина и командира боевиков Владимира "Айсмена" Китаева, пишет Осечкин.

Как отмечает основатель Gulagu.net, "сотрудники" МВД и СК затолкали Улдарова в отделение, чтобы якобы "допросить относительно известных ему преступлений".

Ранее росСМИ сообщали о казни бывшего члена Вагнера Евгения Нужина, который был завербован ЧВК и сдался в плен в Украине. После того, как он попал обратно в РФ, его якобы "казнили" за измену, однако прямо в убийстве бывшего участника террористическая группировка не призналась.

  • 17 апреля 2023 года Улдаров в интервью признался, что участвовал в массовых убийствах украинцев, в том числе "около 40 детей".
  • 20 апреля Швейцария ввела санкции против "Группы Вагнера".

Читайте также: Пригожин заявил, что террористы Вагнера не будут брать пленных. ММалюська отреагировал

Артем Джеріпа
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группа вагнера война военные преступления евгений пригожин
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