Швейцария вводит санкции против террористической группировки Вагнера

Швейцария вводит санкции против террористической организации "Группа Вагнера" и связанного с ней "информационного агентства" РИА Фан.

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Министерство экономики, образования и исследований Швейцарии расширило список санкций, касающихся России, и добавило в него террористическую группировку Вагнера и связанное с ней "информационное агентство" РИА Фан. Владельцем обеих организаций считается "повар Путина" Евгений Пригожин.

В заявлении министерства отмечено, что Швейцария тем самым поддерживает введение санкций ЕС против тех же фигурантов. "Швейцария принимает санкции против этих двух организаций и тем самым усиливает действие мер ЕС", – отмечено в документе.

Санкции против террористической группировки Вагнера введены за их "активное участие в военной агрессии России против Украины". В сообщении группировка названа "военной организацией, возглавляемая Евгением Пригожиным, которая служит средством российской гибридной войны", подчеркивается, что она "является частью сложной сети глобальных компаний (в том числе работающих в области аэронавтики, безопасности, технологий, торговли сырьевыми товарами, финансовых услуг и влиятельной деятельности), связанных перекрывающимися сетями собственности и логистики".

Санкции против РИА Фан введены "за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации".

В то же время Швейцария не готова в полной мере поддержать санкции ЕС против вещательных компаний RT Arabic и Sputnik Arabic, которые "играют определяющую роль в систематической международной кампании правительства РФ по манипулированию СМИ и фальсификации фактов". По прецедентному решению Федерального совета Швейцарии, признано более эффективным "противопоставить ложным и вредным утверждениям факты, нежели запрещения", поэтому эти каналы не будут запрещены в Швейцарии, однако вводится запрет на трансляцию рекламы на этих каналах.

6 ноября 2022 года в сводке ISW содержалась информация о том, что большую часть наемников террористической организации "Группа Вагнера" составляют зэки.

В начале апреля 2023 года сообщалось, что осужденного за убийство наемника задержали в России по подозрению в новом убийстве через несколько дней после его возвращения с войны в Украине.

10 апреля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в районе Бахмута заявил, что защитники города истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

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Сергій Бережний

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