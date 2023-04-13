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ЕС ввел санкции против "Группы Вагнера" и ее медиакомпании

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 17:23
ЕС ввел санкции против
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Европейский Союз ввел санкции против террористической организации "Группа Вагнера" и связанного с ней "информационного агентства" РИА Фан. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕС.

Согласно решению Совета ЕС, указанные организации представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

  • 6 ноября 2022 года в сводке ISW содержалась информация о том, что большую часть наемников террористической организации "Группа Вагнера" составляют зэки.
  • В начале апреля 2023 года сообщалось, что осужденного за убийство наемника задержали в России по подозрению в новом убийстве через несколько дней после его возвращения с войны в Украине.
  • 10 апреля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в районе Бахмута заявил, что защитники города истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Читайте также: В России хоронят террористов из группы Вагнера, не сообщая семьям об их ликвидации – ВВС

Вадим Ребрина
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группа вагнера санкции ЕС
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