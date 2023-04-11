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В России хоронят террористов из группы Вагнера, не сообщая семьям об их ликвидации - BBC

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 17:17
В России хоронят террористов из группы Вагнера, не сообщая семьям об их ликвидации - BBC - Фото
Кладбище вагнеровцев (Фото: ресурсы оккупантов)

Журналисты BBC нашли в РФ уже семь кладбищ наемников из террористической организации Вагнера, причем некоторых из террористов похоронили, никак не уведомляя их родных.

Русская служба BBC сообщила, что в регионах страны-агрессора продолжают находить массовые захоронения вагнеровцев, которые были ликвидированы в Украине. Журналистам уже известно о семи таких кладбищах, на которых захоронены около тысячи человек.

Проверки по некоторым из имен, указанных на могилах, показали, что многие из ликвидированных оказались заключенными, которые должны отбывать тюремные сроки.

Журналисты утверждают, что по меньшей мере в 42 проверенных  случаях родственникам вагнеровцев так и не сообщили об их ликвидации в Украине, а некоторым семьям даже после похорон наемников продолжали говорить, что они живы. 

  • 6 ноября 2022 года в сводке ISW содержалась информация о том, что большую часть наемников террористической организации "Группа Вагнера" составляют зэки.
  • В начале апреля 2023 года сообщалось, что осужденного за убийство наемника задержали в России по подозрению в новом убийстве через несколько дней после его возвращения с войны в Украине.
  • 10 апреля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в районе Бахмута заявил, что защитники города истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
Сергій Бережний
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