Вагнеровца-зэка по возвращении из Украины задержали по подозрению в новом убийстве – CNN

Осужденного за убийство россиянина, которому разрешили покинуть тюрьму, чтобы присоединиться к террористической организации "Группа Вагнера" в войне против Украины, был задержан через несколько дней после возвращения домой по подозрению в убийстве пожилой женщины, но официального подозрения не выдвинули. Об этом сообщает CNN.

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Иван Россомахин в 2020 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. В прошлом году он вышел на свободу после того, как записался в "Группу Вагнера".

Россомахин провел неопределенный срок в Украине (обычный контракт рассчитан на шесть месяцев), а затем, в марте, вернулся в родной город Новый Бурец Кировской области.

Местная жительница Галина Сапожникова рассказала, что Россомахина видели с вилами, топором и ножом, он угрожал всех убить.

Начальник районной милиции на совещании сообщил, что Россомахин является "известным нарушителем порядка" и с ним разбираются.

Но перед этим в городе была убита пожилая женщина. Россомахин был задержан по подозрению в совершении преступления, но официальных обвинений ему не предъявили.

6 ноября 2022 года в сводке ISW содержалась информация о том, что большую часть наемников террористической организации "Группа Вагнера" составляют зэки.

13 января 2023 года стало известно, что Пригожин вербует на войну против Украины женщин-заключенных.

27 января Центр национального сопротивления сообщил, что "вагнеровцы" вербуют украинских заключенных, вывезенных в оккупированный Крым.

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Вадим Ребрина

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