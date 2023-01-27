Вагнеровцы вербуют украинских заключенных, вывезенных в оккупированный Крым – ЦНС

Россияне вывезли украинских заключенных из временно захваченных территорий в оккупированный Крым, и теперь их пытаются завербовать в ЧВК Вагнера. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

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Как отмечается, 3500 заключенных из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей вопреки их воле перевезли в Крым.

Наемники ЧВК Вагнера теперь проводят среди украинских заключенных агитацию по вступлению в свою террористическую организацию.

"Большинство отказываются заключать контракт, и из-за отказа россияне создали для них невыносимые условия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о тех заключенных, которые были осуждены в Украине за уголовные преступления и находились в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения.

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Наталія Медведєва

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