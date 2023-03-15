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Террористическая организация "Группа Вагнера" через Pornhub ищут желающих воевать – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 16:23
Террористическая организация
Pornhub (Фото: depositphotos)

Террористическая организация "Группа Вагнера" запустила рекламу на крупнейшем порносайте Pornhub, с помощью которой призывает россиян присоединяться к рядам оккупантов в захватнической войне против Украины. Об этом сообщают в российских соцсетях.

Отмечается, что реклама запускается перед видео, если зайти на Pornhub из России без блокировщика рекламы, VPN и с авторизацией через российскую соцсеть "ВКонтакте".

На рекламном ролике содержится изображение женского рта с леденцом, призывающего россиян присоединиться к работе в Группе Вагнера.

"Мы самая ох*енн*я частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК "Вагнера", – говорится в рекламе.

В конце ролика появляется номер телефона. Российские журналисты из "Настоящего времени" сообщают, что они позвонили по указанному номеру. Трубку взял мужчина со словами "Частная военная компания Вагнера, добрый день".

Напомним, что приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину террорист и формальный владелец Группы Вагнера Евгений Пригожин вербует на войну против Украины российских заключенных.

  • 6 ноября 2022 года в сводке ISW содержалась информация о том, что большую часть наемников террористической организации "Группа Вагнера" составляют зэки.
  • 13 января 2023 года стало известно, что Пригожин вербует на войну против Украины женщин-заключенных.
  • 27 января Центр национального сопротивления сообщил, что "вагнеровцы" вербуют украинских заключенных, вывезенных в оккупированный Крым.

Читайте также: Pornhub уволил своего единственного сотрудника в России

Мілана Головань
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