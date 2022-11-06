Зеки составляют большую часть наемников ЧВК Вагнера на войне в Украине – ISW

Основной состав наемников частной военной компании Вагнера, которые участвуют в войне России против Украины, набран из заключенных российских тюрем. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) утром 6 ноября.

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Аналитики констатируют, что за последние два месяца было уничтожено более 500 заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера. В целом потери "вагнеровцев" в Украине составили от 800 до 1000 наемников.

Эти данные, по мнению ISW, указывают на то, что заключенные составляют значительную часть сил ЧВК Вагнера в Украине.

Таким образом, отмечают американские аналитики, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает полагаться на неэффективных заключенных для укомплектования своих сил.

5 ноября российское издание The Insider сообщило, что за два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным в ЧВК Вагнера.

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Наталія Медведєва

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