Зеки составляют большую часть наемников ЧВК Вагнера на войне в Украине – ISW
Основной состав наемников частной военной компании Вагнера, которые участвуют в войне России против Украины, набран из заключенных российских тюрем. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) утром 6 ноября.
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Аналитики констатируют, что за последние два месяца было уничтожено более 500 заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера. В целом потери "вагнеровцев" в Украине составили от 800 до 1000 наемников.
Эти данные, по мнению ISW, указывают на то, что заключенные составляют значительную часть сил ЧВК Вагнера в Украине.
Таким образом, отмечают американские аналитики, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает полагаться на неэффективных заключенных для укомплектования своих сил.
- 5 ноября российское издание The Insider сообщило, что за два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным в ЧВК Вагнера.
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