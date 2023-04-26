ФБР работает с фирмами США для сбора доказательств военных преступлений России – Reuters

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация о мобильных телефонах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленных чиновников.

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Как отмечается, украинские власти собирают цифровую информацию в местах боевых действий и украинских городах, разрушенных после вторжения России.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с этими данными – это то, с чем у ФБР есть опыт", – заявил специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине Алексей Кобзанец на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско.

По его словам, эта работа включает в себя изучение информации с мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

"Следующий шаг – работа с национальными поставщиками услуг в США и передача этой информации… получение информации об абоненте, получение информации о геолокации, где это возможно", — добавил Кобзанец.

Отмечается, что такая работа отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве.

Агент добавил, что ФБР в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать российских коллаборационистов и шпионов, действующих в Украине.

17 апреля стало известно, что США отправят в Гаагу прокурора, который будет участвовать в расследовании преступлений России против Украины.

20 апреля сообщалось, что СБУ идентифицировала командира батальона Росгвардии, который считается причастным к массовым пыткам и убийствам на оккупированных территориях юга Украины.

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Наталія Медведєва

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