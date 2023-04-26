UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ФБР работает с фирмами США для сбора доказательств военных преступлений России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 08:43
ФБР работает с фирмами США для сбора доказательств военных преступлений России – Reuters - Фото
Директор ФБР Кристофер Рей (Фото: EPA)

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений россиян, таких как геолокация и информация о мобильных телефонах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленных чиновников.

Как отмечается, украинские власти собирают цифровую информацию в местах боевых действий и украинских городах, разрушенных после вторжения России.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с этими данными – это то, с чем у ФБР есть опыт", – заявил специальный агент ФБР, ранее работавший атташе по юридическим вопросам агентства в Украине Алексей Кобзанец на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско.

По его словам, эта работа включает в себя изучение информации с мобильных телефонов, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

"Следующий шаг – работа с национальными поставщиками услуг в США и передача этой информации… получение информации об абоненте, получение информации о геолокации, где это возможно", — добавил Кобзанец.

Отмечается, что такая работа отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве.

Агент добавил, что ФБР в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать российских коллаборационистов и шпионов, действующих в Украине.

Читайте также: Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань — ФБР

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военные преступления фбр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 