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Идентифицирован садист из Росгвардии: пытал украинцев "химией", током и газовыми камерами видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:56
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины идентифицировала командира батальона Росгвардии, который считается причастным к массовым пыткам и убийствам на оккупированных территориях юга Украины. Об этом Служба сообщила в соцсетях.

СБУ пишет, что злоумышленником является подполковник Аюба Эльдаров, назначенный в мае 2022 года оккупационным "комендантом поселка Черниговка" в Бердянском районе Запорожской области.

По данным правоохранителей, он проводил массовые репрессии против мирных жителей. В частности, создал карательные отряды из оккупантов и коллаборантов, которые разыскивали и похищали украинских патриотов.

"Шарену скажи, что я пока ему разрешаю с него [местного жителя] шкуру снимать", – говорит оккупант в перехвате.

По приказу Эльдарова в застенках против украинцев применялись жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока, а также удушающих газов в специально оборудованных "камерах". Таким образом оккупант хотел склонить жертв пыток к сотрудничеству.

СБУ установило, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, также покрывал убийства украинцев оккупантами. В частности, насчет убийства гражданского оккупантами Эльдаров сказал: "Ну и правильно".

  • 17 апреля 2023 года бывшие командиры террористической Группы Вагнера признались в массовых гражданских убийствах.

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Артем Джеріпа
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