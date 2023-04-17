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"Нам нужно было убивать несовершеннолетних, женщин, всех" – признание оккупанта видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 17:50
Видео: СБУ
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

В перехвате российский оккупант рассказывает жене об убийствах гражданских лиц, в том числе детей. Запись перехвата выложила СБУ.

По словам военного, россияне получают и выполняют приказы массово убивать украинцев и не считаться ни с чем.

"Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, *****". Я готов, но я, если честно, *****. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, ***** – просто наповал. Идем в зачистку" – сказал оккупант.

В ответ жена оккупанта оправдывает военные преступления.

Как отмечает СБУ, в настоящее время следователи службы расследуют более 34 000 производств по нарушению законов и обычаев войны.

  • 12 апреля 2023 года СБУ начала расследование жестокой казни украинского военного российскими оккупантами.
  • 17 апреля в интервью экс-командиры группы Вагнер признались в массовых убийствах гражданских.

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Артем Джеріпа
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войнасбувоенные преступления
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