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Костин: В истории не было военного преступления, которое не совершила бы РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 16:40
Костин: В истории не было военного преступления, которое не совершила бы РФ против Украины - Фото
Андрей Костин (скриншот из видео программы Face The Nation)

Правоохранительные органы в Украине зарегистрировали более 77 000 случаев военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В истории не было практически ни одного военного преступления, которое бы не совершили российские оккупанты на территории Украины. Об этом в интервью The Washington Post заявил генпрокурор Андрей Костин.

"На сегодняшний день мы зарегистрировали более 77 000 случаев военных преступлений", – сказал он.

По словам генпрокурора, речь идет об убийствах, изнасилованиях, уничтожении частной собственности, насильственных депортациях, принудительных задержаниях...

"Практически нет в истории ни одного военного преступления, которое не было бы совершено россиянами на территории Украины", – отметил Костин.

Вадим Ребрина
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война Андрей Костин военное преступление
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