Костин: В истории не было военного преступления, которое не совершила бы РФ против Украины

Правоохранительные органы в Украине зарегистрировали более 77 000 случаев военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. В истории не было практически ни одного военного преступления, которое бы не совершили российские оккупанты на территории Украины. Об этом в интервью The Washington Post заявил генпрокурор Андрей Костин.

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"На сегодняшний день мы зарегистрировали более 77 000 случаев военных преступлений", – сказал он.

По словам генпрокурора, речь идет об убийствах, изнасилованиях, уничтожении частной собственности, насильственных депортациях, принудительных задержаниях...

"Практически нет в истории ни одного военного преступления, которое не было бы совершено россиянами на территории Украины", – отметил Костин.

В марте 2022 года Human Rights Watch задокументировала ряд военных преступлений России на территории Украины, в том числе казни и пытки мирных жителей.

19 октября в HRW заявили, что насилие над жителями временно оккупированного Россией Изюма не было случайным, это была запланированная и согласованная сверху политика оккупационных властей.

13 апреля 2023 года HRW установила новые факты, которые подтверждают, что оккупанты незаконно задерживали и пытали людей в Херсоне и его окрестностях в период с марта по ноябрь 2022 года.

Вадим Ребрина

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