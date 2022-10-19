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Пытки людей в оккупированном Изюме были проявлением политики России – Human Rights Watch

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 14:47
Пытки людей в оккупированном Изюме были проявлением политики России – Human Rights Watch - Фото
Эксгумация тел в Изюме (Фото - Facebook Володимир Зеленський)

Насилие над жителями временно оккупированного Россией Изюма не было случайным, оно было проявлением запланированной и согласованной политики оккупационных властей. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch в опубликованном докладе.

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По мнению старшего расследователя отдела кризисов и конфликтов HRW Белкисы Вилле, пытки и жестокое обращение с людьми в оккупированном Изюме не были случайными инцидентами. 

"Многие жертвы поделились с нами заслуживающими доверия свидетельствами о пытках во время допросов в учреждениях под прямым контролем российских сил и их подчиненных. Это указывает на то, что такое обращение было запланированной частью систематической политики", – сказала она.

Эксперты HRW опросили более 100 жителей Изюма, которые находились в городе во время российской оккупации с марта по начало сентября 2022 года. Почти все опрошенные говорили, что их родственники или друзья подвергались пыткам. 15 человек (14 мужчин и одна женщина), описали, как пытали лично их. Один из мужчин имел отношение к ВСУ, остальные были гражданскими лицами. Родственники и друзья двух других мужчин, которые были подвергнуты пыткам, заявили, что они покончили с собой спустя несколько дней после того, как их отпустили.

По данным, собранным HRW, оккупанты и коллаборанты в период полугодовой оккупации Изюма регулярно пытали задержанных. Выжившие рассказывают, что их били током, пытали водой, жестоко избивали, угрожали оружием и вынуждали оставаться в невыносимой позе в течение длительного времени.

Для пыток в городе были приспособлены как минимум семь мест, в том числе две школы, где, по словам бывших узников, военные их держали и издевались над ними.

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Сергій Бережний
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нарушение прав человека военные преступления пытки изюм Human Rights Watch
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