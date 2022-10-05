ГБР: Задержан экс-полицейский, который в Изюме "сдавал" оккупантам патриотов – видео

В Харьковской области задержан бывший украинский правоохранитель, который после оккупации города Изюм "трудоустроился" в "народной милиции" оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным бюро, бывший полицейский помогал оккупантам патрулировать захваченный город и докладывал им о патриотически настроенных украинцах, после чего захватчики начинали проверки этих людей, часто применяя к ним пытки.

После освобождения Изюма и бегства захватчиков сотрудники ГБР установили местонахождение экс-полицейского. Во время задержания он пытался скрыться, но наступил на противопехотную мину, которую установили россияне. В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию стопы, сообщили в ГБР.

Экс-правоохранителю оказали медицинскую помощь и задержали.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

4 октября ГБР завершило спецрасследование по предателю, воевавшему на стороне оккупантов в Буче и Ирпене.

Читайте также: История | Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельства

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.