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ГБР: Задержан экс-полицейский, который в Изюме "сдавал" оккупантам патриотов – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 10:28
ГБР: Задержан экс-полицейский, который в Изюме
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Харьковской области задержан бывший украинский правоохранитель, который после оккупации города Изюм "трудоустроился" в "народной милиции" оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным бюро, бывший полицейский помогал оккупантам патрулировать захваченный город и докладывал им о патриотически настроенных украинцах, после чего захватчики начинали проверки этих людей, часто применяя к ним пытки.

После освобождения Изюма и бегства захватчиков сотрудники ГБР установили местонахождение экс-полицейского. Во время задержания он пытался скрыться, но наступил на противопехотную мину, которую установили россияне. В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию стопы, сообщили в ГБР.

Экс-правоохранителю оказали медицинскую помощь и задержали.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

  • 4 октября ГБР завершило спецрасследование по предателю, воевавшему на стороне оккупантов в Буче и Ирпене.

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Вадим Ребрина
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полиция война госизмена изюм
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