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Держали жену в заложниках, пока муж сам не сдался: HRW о зверствах оккупантов в Херсоне

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 15:59
Держали жену в заложниках, пока муж сам не сдался: HRW о зверствах оккупантов в Херсоне - Фото
Пыточная в херсонском изоляторе (Фото - СБУ)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch установила новые факты, которые подтверждают, что оккупанты незаконно задерживали и пытали людей в Херсоне и его окрестностях в период с марта по ноябрь 2022 года.

Новые свидетельства Human Rights Watch собраны в дополнение к тем, что уже публиковались организацией в 2022 году

Эксперты организации взяли показания о жестоком обращении с мирными жителями во время российской оккупации Херсонской области у 34 человек, говорится в сообщении.

Среди опрошенных были как пострадавшие, так и их родственники. Новые случаи пыток и других видов жестокого обращения с людьми зафиксированы в СИЗО, здании городской администрации, здании сельской школы и в техническом помещении аэропорта.

По полученным свидетельствам, заключенных и заложников избивали палками, резиновыми дубинками, били током, угрожали смертью, побоями и не оказывали своевременную медицинскую помощь.

HRW утверждает, что для оккупантов было типично агрессивно обыскивать жилье и задерживать одного или нескольких проживающих. Опрошенные сообщили, что при этом  российские военные избивали их и угрожали им или их родственникам, в том числе пожилым людям. После этого российские военные закрывали глаза или голову задержанных шапкой или сумкой, заставляли их садиться в машину и отправляли в один из двух десятков "центров содержания" в Херсоне и в области.

Задержанные и их семьи сообщают, что оккупационные власти хватали людей по подозрению в волонтерской деятельности, выражение поддержки ВСУ или за то, что они были ветеранами АТО.

Почти все зафиксированные в ходе опроса случаи пыток касались тех, кого держали в следственном изоляторе на улице Теплоэнергетиков. Один из заложников рассказал, что его бросили в камеру с пятью другими людьми.

"Все они были избиты. У одного было ранение в ногу, у другого было сломано ребро. Мы слышали крики (людей, которых избивали) весь день и всю ночь... Медицинскую помощь никому не оказывали", – цитируют его свидетельства эксперты HRW.

Кроме того, заложников постоянно унижали, заставляли повторять российские лозунги, слушать и петь гимн РФ и патриотические песни и аплодировать под угрозой новых избиений.

По свидетельствам большинство опрошенных родственников заложников, им не давали никакой информации об их близких. 

Одна женщина сказала, что оккупанты задержали ее, так как не смогли найти ее мужа, и держали ее в заложниках, пока он сам не сдался.

Во время деоккупации Херсона в ноябре 2022 года россияне при отступлении увезли с собой некоторых задержанных гражданских. По данным родственников похищенных, некоторые из них были затем освобождены, но россияне запретили им переходить на подконтрольную Украине территорию. Установлены случаи, когда захваченных людей перевозили во временно оккупированный Крым, где их продолжают держать в СИЗО без предъявления обвинений и юридической защиты.

"Через пять месяцев после того, как российские войска отступили из Херсона и близлежащих районов, мы все еще лишь поверхностно знаем об их зверствах, и обращение со всеми украинскими мирными жителями на оккупированных территориях вызывает все большую тревогу", — говорит Юлия Горбунова, старший эксперт HRW по украинскому направлению. 

Она также заявляет, что "российские служащие, которые находятся выше по иерархии, должны осознавать, что будут нести ответственность за каждое совершенное (их подчиненными) преступление".

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Сергій Бережний
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Херсон Human Rights Watch пытки временно оккупированные территории военные преступления
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