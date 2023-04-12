Кулеба о казни военного: Абсурд – Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал абсурдом председательство в Совбезе ООН России, которая "хуже ИГИЛ". Так Кулеба отреагировал на появившееся видео казни украинского военного российскими оккупантами.

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"В Сети распространяется жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что российских террористов надо выгнать из Совбеза ООН и привлечь к ответственности за преступления.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети . 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

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Наталія Медведєва

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