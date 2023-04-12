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Кулеба о казни военного: Абсурд – Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 12:03
Кулеба о казни военного: Абсурд – Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал абсурдом председательство в Совбезе ООН России, которая "хуже ИГИЛ". Так Кулеба отреагировал на появившееся видео казни украинского военного российскими оккупантами.

"В Сети распространяется жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что российских террористов надо выгнать из Совбеза ООН и привлечь к ответственности за преступления.

СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.

Читайте также: "Нужен разгром оккупанта". Зеленский отреагировал на казнь пленного украинца россиянами

Наталія Медведєва
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