Кулеба о казни военного: Абсурд – Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН
12.04.2023, 12:03
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал абсурдом председательство в Совбезе ООН России, которая "хуже ИГИЛ". Так Кулеба отреагировал на появившееся видео казни украинского военного российскими оккупантами.
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"В Сети распространяется жуткое видео, на котором российские военные обезглавливают украинского военнопленного. Абсурдно, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН", – заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что российских террористов надо выгнать из Совбеза ООН и привлечь к ответственности за преступления.
СПРАВКА. 11 апреля 2023 года в Сети появилось видео, на котором мужчины с признаками принадлежности к российским оккупантам отрезают голову живому человеку в форме с украинскими знаками отличия, а затем демонстрируют на камеру бронежилет с изображением украинского герба на шевроне. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный относительно легко одеты.
- 6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
- 11 апреля CNN сообщила о еще одном видео с изувеченными телами военных.
- Эстония отреагировала на видео с казнью украинского военного – несмотря на все зверства оккупантов, МОК все еще рассматривает допуск россиян к спортивным соревнованиям.
- СБУ расследует казнь украинского военного.
- В ГУР заявили, что одной из целей публикации этого видео Россией является попытка запугать российских военных, которые в марте подали 3000 заявок на сдачу в плен украинскому проекту "Хочу жить".
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