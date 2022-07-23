В Херсонской и Запорожской областях оккупанты пытали и похищали людей – Human Rights Watch

Российские оккупанты пытали, незаконно задерживали и похищали мирных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также пытали военнопленных. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

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Старший исследователь HRW по событиям в Украине Юлия Горбунова заявила, что "российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в территорию страха и дикого беззакония".

"Пытки, бесчеловечное обращение, а также произвольные задержания и незаконное лишение свободы гражданских лиц являются одними из очевидных военных преступлений, которые мы задокументировали", – сказала она.

Горбунова добавила, что "российские власти должны немедленно положить конец таким злоупотреблениям и осознать, что они могут и будут привлечены к ответственности".

HRW сообщает, что ее данные основаны на показаниях 71 жителя Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и еще 10 городов Херсонской и Запорожской областей. Свидетели описали 42 случая, когда российские оккупационные силы либо насильственно похищали мирных жителей, либо иным образом произвольно удерживали их, в некоторых случаях без возможности связи с внешним миром, многих из них пытали.

HRW также зафиксировала пытки трех военнослужащих Сил теробороны, находившихся в плену. Двое из них погибли.

Организация считает, что целью этих преступлений, по всей видимости, является получение информации и насаждение страха для того, чтобы люди смирились с оккупацией.

7 апреля 2022 года Amnesty International обнародовала заявление на основании данных, собранных под Киевом ее сотрудниками, в котором констатировала, что российские вооруженные силы практиковали в Украине внесудебные казни мирных жителей, что является безусловным военным преступлением.

5 мая на заседании Совбеза ООН украинский постпред Сергей Кислица заявил, что российский лидер Владимир Путин и его приспешники будут осуждены будущим Гаагским трибуналом.

6 мая Amnesty International сообщила, что задокументировала нарушающие международное право авиаудары по Бородянке, а также внесудебные казни, совершенные российскими оккупантами в Буче, Андреевке, Здвижевке и Ворзеле.

Сергей Бережной

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