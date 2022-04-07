UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Невиданная и шокирующая жестокость: Amnesty International фиксирует преступления россиян

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 17:14
Невиданная и шокирующая жестокость: Amnesty International фиксирует преступления россиян - Фото
Жертвы массовых убийств гражданских в Буче (Фото - Twitter Михаила Подоляка)

Российские вооруженные силы практиковали внесудебные казни мирных жителей в Украине, что является безусловным военным преступлением. Такое заявление выпустила сегодня международная правозащитная организация Amnesty International на основании данных, собранных под Киевом ее сотрудниками.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Amnesty International сообщает, что расследователи из ее группы реагирования на кризисные ситуации опросили более 20 человек из сел и городов, расположенных недалеко от Киева, которые были свидетелями преступлений, совершенных российскими войсками, или прямыми жертвами этих преступлений.

Следственная группа AI уже располагает данными о преднамеренных убийствах, жестоком насилии и широкомасштабном запугивании мирных жителей Киевской области со стороны российских военнослужащих.

"Мы собрали доказательства действий, которые должны быть расследованы как вероятные военные преступления. Свидетельства того, что безоружных гражданских в Украине убивали в их домах и на улицах с невиданной и шокирующей жестокостью", – заявила генеральный секретарь AI Аньес Калламар.

Она подчеркнула, что преднамеренное убийство мирных жителей является нарушением прав человека и военным преступлением, и что эти случаи должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, в том числе вся цепочка командования.

Amnesty International заявляет, что уже получила доказательства гибели мирных жителей из-за неизбирательных обстрелов в Харькове и Сумской области, задокументировала авиаудар, в результате которого погибли люди, стоявшие в очереди за едой в Чернигове, и собрала свидетельства живущих в Харькове, Изюме и Мариуполе.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления Amnesty International
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 