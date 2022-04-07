Невиданная и шокирующая жестокость: Amnesty International фиксирует преступления россиян

Российские вооруженные силы практиковали внесудебные казни мирных жителей в Украине, что является безусловным военным преступлением. Такое заявление выпустила сегодня международная правозащитная организация Amnesty International на основании данных, собранных под Киевом ее сотрудниками.

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Amnesty International сообщает, что расследователи из ее группы реагирования на кризисные ситуации опросили более 20 человек из сел и городов, расположенных недалеко от Киева, которые были свидетелями преступлений, совершенных российскими войсками, или прямыми жертвами этих преступлений.

Следственная группа AI уже располагает данными о преднамеренных убийствах, жестоком насилии и широкомасштабном запугивании мирных жителей Киевской области со стороны российских военнослужащих.

"Мы собрали доказательства действий, которые должны быть расследованы как вероятные военные преступления. Свидетельства того, что безоружных гражданских в Украине убивали в их домах и на улицах с невиданной и шокирующей жестокостью", – заявила генеральный секретарь AI Аньес Калламар.

Она подчеркнула, что преднамеренное убийство мирных жителей является нарушением прав человека и военным преступлением, и что эти случаи должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, в том числе вся цепочка командования.

Amnesty International заявляет, что уже получила доказательства гибели мирных жителей из-за неизбирательных обстрелов в Харькове и Сумской области, задокументировала авиаудар, в результате которого погибли люди, стоявшие в очереди за едой в Чернигове, и собрала свидетельства живущих в Харькове, Изюме и Мариуполе.

Сергей Бережной

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