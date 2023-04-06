Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань — ФБР

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что Китай пытается защитить свою экономику от возможных санкций, что может быть подготовкой к вторжению на Тайвань. Об этом он сообщил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, цитирует его CNN.

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По его словам, США и Китай наблюдают за войной РФ против Украины, а также учатся на ней.

Он отметил, что КНР сосредоточена на влиянии санкций на экономику России, а правительство в Пекине начало предпринимать шаги, чтобы защитить свою экономику от возможных подобных ограничений.

Рэй заявил, что такие действия Китая могут послужить ключом к возможному будущему вторжению на Тайвань.

"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", — подчеркнул директор ФБР.

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Дмитро Гриниченко

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