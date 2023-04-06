Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань — ФБР
Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что Китай пытается защитить свою экономику от возможных санкций, что может быть подготовкой к вторжению на Тайвань. Об этом он сообщил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, цитирует его CNN.
Рэй заявил, что такие действия Китая могут послужить ключом к возможному будущему вторжению на Тайвань.
"Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено множество санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят так много времени на смягчение своей экономики, мы называем такое поведение подсказкой", — подчеркнул директор ФБР.
- 16 октября 2022 года Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- Пекин пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
- В конце октября в Минобороны Китая отчитались о переговорах с главой МО РФ Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня.
Читайте также: Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине
Комментарии