США отправляют в Гаагу прокурора помогать расследовать преступления России против Украины
Соединенные Штаты Америки отправят в Гаагу прокурора, который будет участвовать в расследовании преступлений России против Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, передает пресс-служба американского Минюста.
Как отмечается, Министерство юстиции США направит опытного прокурора в Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины, который действует в составе Совместной следственной группы Украины (JIT).
Прокурор будет базироваться в Гааге в Евроюсте – Агентстве Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия – и он обеспечит доступ к значительным ресурсам американского Минюста.
Минюст США также планирует этим летом направить в посольство США в Киеве постоянного юрисконсульта.
"Этот советник будет работать с нашими украинскими партнерами по целому ряду сложных вопросов в сфере правосудия", – сказал Гарланд.
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