США отправляют в Гаагу прокурора помогать расследовать преступления России против Украины

Соединенные Штаты Америки отправят в Гаагу прокурора, который будет участвовать в расследовании преступлений России против Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд, передает пресс-служба американского Минюста.

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Как отмечается, Министерство юстиции США направит опытного прокурора в Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины, который действует в составе Совместной следственной группы Украины (JIT).

Прокурор будет базироваться в Гааге в Евроюсте – Агентстве Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия – и он обеспечит доступ к значительным ресурсам американского Минюста.

Минюст США также планирует этим летом направить в посольство США в Киеве постоянного юрисконсульта.

"Этот советник будет работать с нашими украинскими партнерами по целому ряду сложных вопросов в сфере правосудия", – сказал Гарланд.

12 апреля 2023 года СБУ начала расследование жестокой казни украинского военного российскими оккупантами.

17 апреля в интервью экс-командиры группы Вагнер признались в массовых убийствах гражданских.

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Наталія Медведєва

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