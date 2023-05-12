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Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте, Россия снова атакует дорогу на Константиновку — карта

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 06:43
Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте, Россия снова атакует дорогу на Константиновку — карта - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

В Бахмуте и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, россияне снова атакуют трассу на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, на Донбассе за сутки ВСУ отбили 44 атаки противника. В районе Кременной оккупанты пытались наступать в районе Серебрянского лесничества, но не имели успеха. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжается штурм Бахмута, в городе идут бои, также захватчики безуспешно атаковали в направлении Ступочек (дорога на Константиновку). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка россияне наступали в районе Авдеевки и Новомихайловки, но были отброшены. Украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
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