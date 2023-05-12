Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте, Россия снова атакует дорогу на Константиновку — карта
В Бахмуте и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, россияне снова атакуют трассу на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что наиболее жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, на Донбассе за сутки ВСУ отбили 44 атаки противника. В районе Кременной оккупанты пытались наступать в районе Серебрянского лесничества, но не имели успеха.
Продолжается штурм Бахмута, в городе идут бои, также захватчики безуспешно атаковали в направлении Ступочек (дорога на Константиновку).
Около Донецка россияне наступали в районе Авдеевки и Новомихайловки, но были отброшены. Украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.
10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
- 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их
Комментарии