Генштаб: Ожесточенные бои в Бахмуте, Россия снова атакует дорогу на Константиновку — карта

В Бахмуте и Марьинке продолжаются ожесточенные бои, россияне снова атакуют трассу на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, на Донбассе за сутки ВСУ отбили 44 атаки противника. В районе Кременной оккупанты пытались наступать в районе Серебрянского лесничества, но не имели успеха.

Продолжается штурм Бахмута, в городе идут бои, также захватчики безуспешно атаковали в направлении Ступочек (дорога на Константиновку).

Около Донецка россияне наступали в районе Авдеевки и Новомихайловки, но были отброшены. Украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

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