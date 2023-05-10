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Как Богуслаев блокировал поставку вертолета ГУР. "Схемы" опубликовали разговоры — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 21:36
Вячеслав Богуслаев (Фото: LIGA.net)
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Проект "Схемы" опубликовал записи разговоров бывшего президента компании Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, где он обсуждает блокировку поставки вертолета украинским разведчикам после начала большой войны РФ против Украины.

Журналисты заявляют, что получили записи разговоров Богуслаева от собственных источников в правоохранительных органах и верифицировали их через независимую американскую экспертизу.

В материале утверждается, что в апреле 2022 года, когда оккупанты уничтожали осажденный Мариуполь, Богуслаев обсуждает с подчиненными вопрос передачи вертолета Ми-2 украинской разведке для выполнения боевых задач. 

Несмотря на предложенную компенсацию за изъятие вертолета, Богуслаев отказывается отдавать машину Силам обороны, он дает подчиненным распоряжение всячески блокировать передачу вертолета. 

"Ведите себя жестко, не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали, бл***. А вертолет надо забрать", — сказал Богуслаев о вертолете в одном из разговоров.

Более детально смотрите в материале "Схем". 

  • Вячеславу Богуслаеву в конце октября 2022 года сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
  • Следствие установило, что компания Мотор Сич продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели Мотор Сичи нашли на сбитых российских вертолетах.
  • В феврале 2023 стало известно, что Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности (ст. 258-3 УК Украины) в связи с работой филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации.

Читайте также: Экс-президент Мотор Сичи блокировал поставку вертолета для военной разведки – СБУ 

Дмитро Гриниченко
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войнавертолетМотор СичВячеслав Богуслаевгурсхемы
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