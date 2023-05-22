Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24, який намагався атакувати Нью-Йорк
22.05.2023, 15:06
Фото: Telegram Сухопутних військ
Сьогодні, 22 травня, українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24. Про це повідомляють Сухопутні війська у Telegram.
"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", – йдеться у повідомленні.
В бригаді розповіли, що "Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.
Військові додали, що після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.
- Вчора, 21 травня, українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.
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