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Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24, який намагався атакувати Нью-Йорк

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22.05.2023, 15:06
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24, який намагався атакувати Нью-Йорк - Фото
Фото: Telegram Сухопутних військ

Сьогодні, 22 травня, українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24. Про це повідомляють Сухопутні війська у Telegram.

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", – йдеться у повідомленні.

В бригаді розповіли, що "Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

Військові додали, що після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

  • Вчора, 21 травня, українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Читайте також: У Криму самознищився російський вертоліт Мі-28 "Ночной охотник" з двома льотчиками

Наталія Медведєва
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