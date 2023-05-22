Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24, який намагався атакувати Нью-Йорк

Сьогодні, 22 травня, українські військові знищили російський гелікоптер Мі-24. Про це повідомляють Сухопутні війська у Telegram.

"Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", – йдеться у повідомленні.

В бригаді розповіли, що "Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

Військові додали, що після влучання ворожий гелікоптер впав на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Вчора, 21 травня, українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

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