Повітряні сили про знищений 21 травня російський Су-35: Зазнав "отрицательного взлета"
22.05.2023, 08:45
Російський винищувач Су-35 (Фото: Depositphotos)
Українські захисники збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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Своєю чергою у пресслужбі ПС зазначили, що ворожий літак було знищено наприкінці доби 21 травня.
"У територіальних водах України в Херсонській області "отрицательного взлета" зазнав російський винищувач Су-35", – розповіли військові.
В Повітряних силах також додали, що "обставини утилізації" винищувача армії РФ уточнюються.
Про знищення ворожого літака також інформували у Генштабі Збройних Сил України вранці 22 травня.
ДОВІДКА. Су-35 - багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління, розроблений у 2008 році. Су-35 є одним з основних винищувачів Військово-космічних сил Росії, а також свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС РФ зветься Су-35С.
- Вночі 22 травня 2023 року над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили 15 дронів та чотири крилаті ракети.
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