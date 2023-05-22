Літак і понад 700 окупантів знищено: Генштаб оновив статистику втрат Росії

Українські військові за останню добу знищили літак і 720 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 203 880 своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Вранці 22 травня наші захисники заявили, що військове керівництво РФ до мінімуму обмежило термін підготовки мобілізованих в'язнів, аби якомога швидше компенсувати високі втрати на фронті.

Загальні бойові втрати Росії станом на 22 травня 2023 року орієнтовно склали:

— особового складу — 203 880 осіб (+720);

— танків — 3785 (+2);

— бойових броньованих машин — 7407 (+9);

— артилерійських систем — 3278 (+20);

— РСЗВ — 565 (+1);

— засобів ППО — 327;

— літаків — 309 (+1);

— вертольотів — 294;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2830 (+8);

— крилатих ракет — 1011;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6129 (+14);

— спеціальної техніки — 427 (+2).

Увечері 19 травня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

Пізніше вона додала, що на Таврійському напрямку зараз йдуть жорсткі бої. Ворог поставив собі за мету взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.

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