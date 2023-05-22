Самолет и более 700 оккупантов уничтожены: Генштаб обновил статистику потерь России

Украинские военные за последние сутки уничтожили самолет и 720 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 203 880 своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Утром 22 мая наши защитники заявили, что военное руководство РФ до минимума ограничило срок подготовки мобилизованных заключенных, чтобы поскорее компенсировать высокие потери на фронте.

Общие боевые потери России по состоянию на 22 мая 2023 года ориентировочно составили:

- личного состава – 203 880 человек (+720);

- танков – 3785 (+2);

- боевых бронированных машин – 7407 (+9);

- артиллерийских систем – 3278 (+20);

- РСЗО – 565 (+1);

- средств ПВО – 327;

- самолетов – 309 (+1);

- вертолетов – 294;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8);

- крылатых ракет – 1011;

- кораблей/катеров – 18;

- автомобильной техники и автоцистерн – 6129 (+14);

- специальной техники – 427 (+2).

Вечером 19 мая 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

Позже она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг задался целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

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