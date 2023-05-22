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Над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири ракети, є поранені – фото

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22.05.2023, 08:15
Над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири ракети, є поранені – фото - Фото
Наслідки ударів по Дніпропетровській області (Фото: ОВА)

Вночі 22 травня над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, загалом восьмеро людей поранено. Про це повідомляють Дніпропетровська обласна рада та місцева обласна військова адміністрація.

За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, було випущено 20 іранський безпілотників-камікадзе Shah

Глава ОВА Сергій Лисак розповів, що над областю збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, проте є влучання.

Зокрема, у Дніпровському районі поранений 27-річний чоловік, він у лікарні у середньому стані.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Окупанти вдарили по будівлях рятувального підрозділу, внаслідок чого виникло дві пожежі. Знищено десятки авто.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено три будівлі приватного підприємства.

У Синельникове впали уламки російського безпілотника, травмовано семеро осіб. Серед них — жінки 52 та 70 років, вони у лікарні.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, пошкоджено адмінбудівлі, шість машин, 12 приватних та багатоповерхових будинків, дитсадок, два магазини. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

Читайте також: Дніпро. Внаслідок ракетної атаки Росії загинули дитина та жінка, троє поранених – ОВА

Мілана Головань
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