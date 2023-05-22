Над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири ракети, є поранені – фото

Вночі 22 травня над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, загалом восьмеро людей поранено. Про це повідомляють Дніпропетровська обласна рада та місцева обласна військова адміністрація.

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За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, було випущено 20 іранський безпілотників-камікадзе Shah

Глава ОВА Сергій Лисак розповів, що над областю збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, проте є влучання.

Зокрема, у Дніпровському районі поранений 27-річний чоловік, він у лікарні у середньому стані.

Окупанти вдарили по будівлях рятувального підрозділу, внаслідок чого виникло дві пожежі. Знищено десятки авто.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено три будівлі приватного підприємства.

У Синельникове впали уламки російського безпілотника, травмовано семеро осіб. Серед них — жінки 52 та 70 років, вони у лікарні.

Крім того, пошкоджено адмінбудівлі, шість машин, 12 приватних та багатоповерхових будинків, дитсадок, два магазини.

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