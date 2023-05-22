Над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири ракети, є поранені – фото
Вночі 22 травня над Дніпропетровщиною збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, загалом восьмеро людей поранено. Про це повідомляють Дніпропетровська обласна рада та місцева обласна військова адміністрація.
За інформацією від Повітряних сил ЗСУ, було випущено 20 іранський безпілотників-камікадзе Shah
Глава ОВА Сергій Лисак розповів, що над областю збили 15 дронів та чотири крилаті ракети, проте є влучання.
Зокрема, у Дніпровському районі поранений 27-річний чоловік, він у лікарні у середньому стані.
Окупанти вдарили по будівлях рятувального підрозділу, внаслідок чого виникло дві пожежі. Знищено десятки авто.
У Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено три будівлі приватного підприємства.
У Синельникове впали уламки російського безпілотника, травмовано семеро осіб. Серед них — жінки 52 та 70 років, вони у лікарні.
Крім того, пошкоджено адмінбудівлі, шість машин, 12 приватних та багатоповерхових будинків, дитсадок, два магазини.
- Пізно ввечері 16 травня 2023 року РФ завдала ракетного удару по Миколаєву.
- Увечері 17 травня під ракетним ударом була Одеса та передмістя.
- Вночі 18 травня окупанти били по Києву та Україні ракетами Х-101/555: ЗСУ заявили, що всі вони перехоплені.
- Увечері 21 травня в Одесі чули вибух.
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