Над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре ракеты, есть раненые – фото
Ночью 22 мая над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, в общей сложности восемь человек ранены. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет и местная областная военная администрация.
Глава ОВА Сергей Лысак рассказал, что над областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, однако есть попадания.
В частности, в Днепровском районе ранен 27-летний мужчина, он в больнице в среднем состоянии.
Оккупанты ударили по зданиям спасательного подразделения, уничтожены десятки автомобилей.
В Днепре в результате ракетного удара повреждены три здания частного предприятия.
В Синельниково упали обломки российского беспилотника, травмированы семь человек. Среди них – женщины 52 и 70 лет, они в больнице.
Кроме того, повреждены админздания, шесть машин, 12 частных и многоэтажных домов, детсад, два магазина.
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