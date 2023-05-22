Над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре ракеты, есть раненые – фото

Ночью 22 мая над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, в общей сложности восемь человек ранены. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет и местная областная военная администрация.

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Глава ОВА Сергей Лысак рассказал, что над областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, однако есть попадания.

В частности, в Днепровском районе ранен 27-летний мужчина, он в больнице в среднем состоянии.

Оккупанты ударили по зданиям спасательного подразделения, уничтожены десятки автомобилей.

В Днепре в результате ракетного удара повреждены три здания частного предприятия.

В Синельниково упали обломки российского беспилотника, травмированы семь человек. Среди них – женщины 52 и 70 лет, они в больнице.

Кроме того, повреждены админздания, шесть машин, 12 частных и многоэтажных домов, детсад, два магазина.

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