UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре ракеты, есть раненые – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 08:15
Над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре ракеты, есть раненые – фото - Фото
Последствия ударов по Днепропетровской области (Фото: ОВА)

Ночью 22 мая над Днепропетровской областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, в общей сложности восемь человек ранены. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет и местная областная военная администрация.

Глава ОВА Сергей Лысак рассказал, что над областью сбили 15 дронов и четыре крылатые ракеты, однако есть попадания.

В частности, в Днепровском районе ранен 27-летний мужчина, он в больнице в среднем состоянии.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Оккупанты ударили по зданиям спасательного подразделения, уничтожены десятки автомобилей.

В Днепре в результате ракетного удара повреждены три здания частного предприятия.

В Синельниково упали обломки российского беспилотника, травмированы семь человек. Среди них – женщины 52 и 70 лет, они в больнице.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кроме того, повреждены админздания, шесть машин, 12 частных и многоэтажных домов, детсад, два магазина.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Читайте также: Днепр. В результате ракетной атаки России погибли ребенок и женщина, трое раненых – ОВА

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетный ударднепрраненные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 