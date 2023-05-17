В Одессе звучат взрывы — в регионе объявлена воздушная тревога, Россия бьет ракетами

В Одессе звучат взрывы, в области объявлена воздушная тревога, российские оккупанты атакуют ракетами. О звуках взрывов сообщает журналист LIGA.net в городе.

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Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что россияне запустили ракеты в сторону Одессы.

По сообщениям журналиста, в городе сработала противовоздушная оборона.

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Ночью 16 мая 2023 года РФ атаковала Киев 18 ракетами разных типов: среди них было 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 3 ракеты из "Искандера" и/или ЗРК С-400. Воздушные силы утверждают, что все их сбила ПВО. Вот последствия.

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