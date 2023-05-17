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В Одессе звучат взрывы — в регионе объявлена воздушная тревога, Россия бьет ракетами

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 22:04
В Одессе звучат взрывы — в регионе объявлена воздушная тревога, Россия бьет ракетами - Фото
Одесса (Фото: скриншот с видео)

В Одессе звучат взрывы, в области объявлена воздушная тревога, российские оккупанты атакуют ракетами. О звуках взрывов сообщает журналист LIGA.net в городе.

Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что россияне запустили ракеты в сторону Одессы.
По сообщениям журналиста, в городе сработала противовоздушная оборона.
Новость дополняется...
  • Ночью 16 мая 2023 года РФ атаковала Киев 18 ракетами разных типов: среди них было 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 3 ракеты из "Искандера" и/или ЗРК С-400. Воздушные силы утверждают, что все их сбила ПВО. Вот последствия.
  • Советник главы ОП Подоляк считает, что таким образом Москва "приветствовала" визит спецпредставителя Китая "по миру" в столицу.
  • Канал CNN со ссылкой на "анонимного официального представителя США" сообщил о якобы "повреждении" ЗРК, но в Белом доме это не могут подтвердить.
  • Спикер ВС ВСУ Игнат на вопрос о "пораженном" ЗРК Patriot сказал: "Оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники".

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Дмитрий Гриниченко, Артём Джерипа
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войнаОдессапворакетный удар
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