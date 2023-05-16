Система Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена – CNN

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, об уничтожении которого в ночь на 16 мая заявили в Минобороны страны-террориста России, вероятно, только поврежден. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

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По словам источника журналистов, сейчас оценивают степень повреждения системы. После этого в США решат, что дальше делать с ЗРК – полностью восстанавливать, или возможно отремонтировать его на месте.

Минобороны РФ утром 16 мая заявило, что российские войска якобы уничтожили ЗРК Patriot "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Украинская сторона отказалась от комментариев по этому поводу, однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Украина сбила "все шесть Кинжалов, летевших на Киев".

На вопрос о якобы уничтоженном ЗРК Patriot он сказал "Оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники".

6 мая 2023 года ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну – противоракетой ЗРК Patriot.

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