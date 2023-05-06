"За поребриком сейчас горит". В Воздушных силах рассказали, как ЗРК Patriot сбил "Кинжал"

Уничтожение российской ракеты "Кинжал" – это пощечина России, которая рассказывала, что ее оружие "не имеет аналогов в мире". Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, рассказывая подробности о том, как была сбита ракета Х-47.

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"Безусловно, это хорошая новость. Безусловно, там сейчас за поребриком горит. Ну уже горит, наверняка, не первый день, потому что это фактически пощечина России. Они рассказывали, что Patriot – это устаревшее американское вооружение, ничего не может, а "российское оружие лучшее в мире" и так далее", – сказал Игнат.

Он отметил, что ракета Х-47 "Кинжал" – это аэробаллистическая ракета, ее носителем является самолет Миг-31К, маркировка "К" указывает на это.

"Как ее называют – "Искандер" воздушного базирования", – сказал спикер Воздушных сил.

Игнат рассказал, что ночью 4 мая Миг-31К поднялся с аэродрома Саваслейка и около 02:00 совершил пуск ракеты "Кинжал".

"Воздушное командование "Центр", которое заботится о Киевской области в том числе, смотрело и сопровождало эту цель – Миг-31К. И было отработано дивизионом Patriot", – рассказал спикер Воздушных сил.

Он уточнил, что сбитая 4 мая ракета Х-47 стала первой аэробаллистической ракетой, уничтоженной ЗРК Patriot. О том, сбивал ли Patriot другие цели над Украиной, спикер Воздушных сил говорить пока отказался.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше ЗРК Patriot, поскольку угроза применения Россией баллистического оружия существует по всей территории Украины, особенно на восточном направлении.

Военная администрация Киева сообщила 4 мая, что Россия атаковала столицу "шахедами" и ракетами "вероятно, баллистического типа".

5 мая военно-аналитическое издание Defence Express предположило, что украинская противовоздушная оборона впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая.

Утром 6 мая командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил уничтожение "Кинжала".

Наталія Медведєва

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