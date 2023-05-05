Defence Express пишет, что ПВО впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом — фото

Военно-аналитическое издание Defence Express предположило, что украинская противовоздушная оборона впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая. Такой вывод сделан на основе анализа фотографий обломков ракеты, которые есть в распоряжении редакции DE.

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По словам аналитиков, на снимке можно увидеть носовой обтекатель "со сложной формой резких переходов диаметра, который максимально похож на ракету "Кинжал".

Отмечается, что альтернатива в виде ракеты Х-22 "имеет другую носовую часть с овальными переходами".

Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", заявляют эксперты.

"На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе", — сказано в материале.

Военная администрация Киева сообщила 4 апреля, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов, а также, что ПВО "сбила, предварительно, баллистические цели".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы.

LIGA.net обратилась за комментарием в командование Воздушных сил.

СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, как пишет DE, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодня якобы не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет.

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Дмитро Гриниченко

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