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Defence Express пишет, что ПВО впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом — фото

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 12:39
Defence Express пишет, что ПВО впервые смогла сбить ракету Х-47
Истребитель МиГ-31К и ракета 'Кинжал' (Фото: EPA)

Военно-аналитическое издание Defence Express предположило, что украинская противовоздушная оборона впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая. Такой вывод сделан на основе анализа фотографий обломков ракеты, которые есть в распоряжении редакции DE.

По словам аналитиков, на снимке можно увидеть носовой обтекатель "со сложной формой резких переходов диаметра, который максимально похож на ракету "Кинжал". 

Отмечается, что альтернатива в виде ракеты Х-22 "имеет другую носовую часть с овальными переходами".

Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", заявляют эксперты. 

"На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе", — сказано в материале.

Defence Express заявляет, что это фото обломков сбитого над Киевом Кинжала

Военная администрация Киева сообщила 4 апреля, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов, а также, что ПВО "сбила, предварительно, баллистические цели".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы.

LIGA.net обратилась за комментарием в командование Воздушных сил. 
СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, как пишет DE, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодня якобы не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет. 

Читайте также: ВСУ спросили, смогут ли Patriot сбивать "Искандер" и "Кинжал". Ответ: Только бой покажет

Дмитро Гриниченко
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Кинжал война киев пво ракетный удар Patriot воздушные силы Юрий Игнат
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