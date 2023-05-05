Defence Express пишет, что ПВО впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом — фото
Военно-аналитическое издание Defence Express предположило, что украинская противовоздушная оборона впервые смогла сбить ракету Х-47 "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая. Такой вывод сделан на основе анализа фотографий обломков ракеты, которые есть в распоряжении редакции DE.
По словам аналитиков, на снимке можно увидеть носовой обтекатель "со сложной формой резких переходов диаметра, который максимально похож на ракету "Кинжал".
Отмечается, что альтернатива в виде ракеты Х-22 "имеет другую носовую часть с овальными переходами".
Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", заявляют эксперты.
"На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе", — сказано в материале.
Военная администрация Киева сообщила 4 апреля, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов, а также, что ПВО "сбила, предварительно, баллистические цели".
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы.
- 9 марта 2023 года Россия ударила по Киеву ракетой Х-47, остальные сбила ПВО — военная администрация. Главком ВСУ Залужный: "РФ выпустила 81 ракету по Украине, было шесть ударов Х-47, 39 прилетов".
- Тогда Россия ударила ракетой по жилым домам во Львовской области, есть жертвы: видео последствий.
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