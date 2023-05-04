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ВСУ: Ночью взлетал МиГ-31К. Удар баллистическими ракетами по Киеву пока не подтверждаем

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 09:56
ВСУ: Ночью взлетал МиГ-31К. Удар баллистическими ракетами по Киеву пока не подтверждаем - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, точно известно о запуске 24 дронов россиян, 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.
Он отметил, что ночью также была активность авиации противника, взлетал истребитель МиГ-31К. 

"Была угроза баллистического вооружения. Пока не подтверждаем применение баллистики, прилеты не зафиксированы. Иногда нужно день-два, чтобы точно определить", — сказал Игнат.

Представитель ВС обратился к главам военных администраций с просьбой не публиковать непроверенную информацию, так как командованию необходимо время для уточнения. 

Ранее военная администрация Киева сообщила, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов.

Читайте также: Ночная атака России на Украину. ПВО сбила 18 из 24 дронов-камикадзе – Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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война киев пво воздушные силы баллистические ракеты Юрий Игнат МиГ-31К
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