ВСУ: Ночью взлетал МиГ-31К. Удар баллистическими ракетами по Киеву пока не подтверждаем
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что военные пока не могут подтвердить удар баллистическими ракетами по Киеву, о чем ранее написала военная администрация столицы. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Была угроза баллистического вооружения. Пока не подтверждаем применение баллистики, прилеты не зафиксированы. Иногда нужно день-два, чтобы точно определить", — сказал Игнат.
Представитель ВС обратился к главам военных администраций с просьбой не публиковать непроверенную информацию, так как командованию необходимо время для уточнения.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что в результате ночной атаки на столицу в трех районах упало около 10 обломков сбитых целей российских оккупантов.
- Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
- По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.
- Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".
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