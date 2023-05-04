Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили 18 из 24 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые Россия выпустила по Украине ночью 4 мая. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Россия атаковала Украину "шахедами" с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили 24 ударных дрона.

Как отмечается, силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожено 18 дронов Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник.

"Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины. Применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности Воздушного командования "Юг" и Воздушного командования "Центр", – говорится в сообщении.

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По данным КГВА, оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов".

Наталія Медведєва

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