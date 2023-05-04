Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов" с надписями "За Кремль", три попали в общежития – ВСУ

Ночью 4 мая Россия атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе, три из них попали в здания общежитий, остальные сбили Силы ПВО. На хвостах "шахедов" были надписи "За Москву" и "За Кремль". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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С направления Азовского моря по зоне ответственности оперативного командования "Юг" было запущено 15 дронов-камикадзе типа Shahed 131/136.

12 воздушных целей было уничтожено Силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

"К сожалению, есть три попадания – в общежития двух учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидировали, люди не пострадали", – рассказала Гуменюк.

Гуменюк сообщила, что на хвостовых частях "шахедов" маркерами было написано "За Москву" и "За Кремль".

Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.

Наталія Медведєва

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