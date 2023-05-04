UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов" с надписями "За Кремль", три попали в общежития – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 06:38
Над Одессой сбили 12 из 15
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот видео)

Ночью 4 мая Россия атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе, три из них попали в здания общежитий, остальные сбили Силы ПВО. На хвостах "шахедов" были надписи "За Москву" и "За Кремль". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

С направления Азовского моря по зоне ответственности оперативного командования "Юг" было запущено 15 дронов-камикадзе типа Shahed 131/136.

12 воздушных целей было уничтожено Силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

"К сожалению, есть три попадания – в общежития двух учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидировали, люди не пострадали", – рассказала Гуменюк.

Гуменюк сообщила, что на хвостовых частях "шахедов" маркерами было написано "За Москву" и "За Кремль".

  • Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. 
  • Оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Одесса дрон Наталья Гуменюк Shahed-136
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 