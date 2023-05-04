Над Одессой сбили 12 из 15 "шахедов" с надписями "За Кремль", три попали в общежития – ВСУ
Ночью 4 мая Россия атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе, три из них попали в здания общежитий, остальные сбили Силы ПВО. На хвостах "шахедов" были надписи "За Москву" и "За Кремль". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
С направления Азовского моря по зоне ответственности оперативного командования "Юг" было запущено 15 дронов-камикадзе типа Shahed 131/136.
12 воздушных целей было уничтожено Силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.
"К сожалению, есть три попадания – в общежития двух учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидировали, люди не пострадали", – рассказала Гуменюк.
Гуменюк сообщила, что на хвостовых частях "шахедов" маркерами было написано "За Москву" и "За Кремль".
- В ночь на 3 мая 2023 года, когда Украина подверглась атаке РФ дронами, авиаракетами и ракетами С-300, по Кремлю прилетели БПЛА-камикадзе. Оккупанты тут же по привычке начали пугать ядерным ударом.
- Ночью 4 мая в Киевской и Одесской областях, а также в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
- Оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами, вероятно, баллистическими – все они сбиты.
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