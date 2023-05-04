Россия атакует Киев дронами-камикадзе — столица слышит взрывы
Ночью 4 мая в Киевской области, во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают три местных жителя, двое из них – журналисты LIGA.net в Киеве.
Сирена включилась в 02:03, звуки взрывов зафиксированы в 02:34.
02:42. Киевская областная военная администрация сообщила, что в области работает противовоздушная оборона, и призвала соблюдать информационную тишину – не снимать и не выкладывайте в сеть работу сил ПВО.
В Telegram-чатах населенных пунктов, где слышали взрывы, пишут о характерных для Shahed-131/136 звуках двигателя внутреннего сгорания, из-за которого иранские дроны-камикадзе называют "мопедами" (за форму эти барражирующие боеприпасы прозвали также "балалайками"). На данный момент мы не можем верифицировать эти сообщения.
02:46. Взрывы слышит и Одесса (сообщение от двух источников LIGA.net, одного в городе, другого - в пригороде). Прогремело минимум два взрыва.
Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.
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Как российские террористы запускают "шахеды" (видео из z-паблика оккупантов):
Как устроены и применяются "шахеды" (анимация: AiTelly):
Примерно в 02:03 и в 02:12 прогремели взрывы в Запорожье, сообщил источник LIGA.net в городе. Причина неизвестна.
- В ночь на 3 мая 2023 года, когда Украина перенесла атаку РФ дронами, авиаракетами и ракетами С-300, по Кремлю прилетели БПЛА-камикадзе. Оккупанты тут же по привычке начали пугать ядерным ударом.
- В Херсоне и области из-за ударов россиян 3 мая погиб 21 человек, полсотни раненых.
- В тот же день США объявили новый пакет военной помощи Украине на $300 млн: туда вошли ракеты Hydra-70.
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