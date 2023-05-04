Россия атакует Киев дронами-камикадзе — столица слышит взрывы

Ночью 4 мая в Киевской области, во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщают три местных жителя, двое из них – журналисты LIGA.net в Киеве.

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Сирена включилась в 02:03, звуки взрывов зафиксированы в 02:34.

02:42. Киевская областная военная администрация сообщила, что в области работает противовоздушная оборона, и призвала соблюдать информационную тишину – не снимать и не выкладывайте в сеть работу сил ПВО.

В Telegram-чатах населенных пунктов, где слышали взрывы, пишут о характерных для Shahed-131/136 звуках двигателя внутреннего сгорания, из-за которого иранские дроны-камикадзе называют "мопедами" (за форму эти барражирующие боеприпасы прозвали также "балалайками"). На данный момент мы не можем верифицировать эти сообщения.

02:46. Взрывы слышит и Одесса (сообщение от двух источников LIGA.net, одного в городе, другого - в пригороде). Прогремело минимум два взрыва.

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

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Как российские террористы запускают "шахеды" (видео из z-паблика оккупантов):

Как устроены и применяются "шахеды" (анимация: AiTelly):

Примерно в 02:03 и в 02:12 прогремели взрывы в Запорожье, сообщил источник LIGA.net в городе. Причина неизвестна.

СПРАВКА. Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников . Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в апреле происходят на фоне подготовки Сил обороны к контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на начало мая 2023-го на фоне отказа союзников передать ВСУ истребители F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" являются корректируемые в полете авиабомбы РФ. Этими боеприпасами большой мощности враг все чаще " засыпает " прифронтовую 20-30-километровую полосу. ВСУ еще не нашли эффективное противоядие против этих КАБов. Военно-политическое руководство Украины настаивает, что только наличие F-16 вместе многими батареями современных ЗРК вдоль линии фронта решит эту проблему.

Євген Пилипенко

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