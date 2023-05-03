США объявили новый пакет военной помощи Украине на $300 млн. Туда вошли ракеты Hydra-70

США 3 мая объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн. Об этом сообщили в Пентагоне.

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Американцы заявляют, что это уже 37 пакет военной помощи Украине. Ранее спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что помощь выделяется, чтобы Украина смогла эффективно защищаться и провести контрнаступление.

В новый пакет войдут:

— Дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

— 155-мм гаубицы;

— 155-мм артиллерийские снаряды;

— 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;

— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

— системы противотанкового вооружения АТ-4 и "Карл Густав";

— авиационные ракеты Hydra-70;

— стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

— грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

— контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

— запасные части и другое полевое оборудование.

СПРАВКА. Hydra-70 – неуправляемые ракеты малой дальности (4-5 км), разработанные для вооружения вертолетов, однако затем получившие и наземные платформы запуска. ВСУ используют APKWS – высокоточную версию этой ракеты с лазерным наведением – для поражения наземных и воздушных целей российских захватчиков.

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Дмитро Гриниченко

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