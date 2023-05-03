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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $300 млн. Туда вошли ракеты Hydra-70

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 21:14
США объявили новый пакет военной помощи Украине на $300 млн. Туда вошли ракеты Hydra-70 - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США 3 мая объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн. Об этом сообщили в Пентагоне.

Американцы заявляют, что это уже 37 пакет военной помощи Украине. Ранее спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что помощь выделяется, чтобы Украина смогла эффективно защищаться и провести контрнаступление. 
В новый пакет войдут: 
— Дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
— 155-мм гаубицы;
— 155-мм артиллерийские снаряды;
— 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
— ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
— системы противотанкового вооружения АТ-4 и "Карл Густав";
— авиационные ракеты Hydra-70;
— стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
— подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
— грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
— контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
— запасные части и другое полевое оборудование.
СПРАВКА. Hydra-70 – неуправляемые ракеты малой дальности (4-5 км), разработанные для вооружения вертолетов, однако затем получившие и наземные платформы запуска. ВСУ используют APKWS – высокоточную версию этой ракеты с лазерным наведением – для поражения наземных и воздушных целей российских захватчиков.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитро Гриниченко
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