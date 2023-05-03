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Россия использует 25 самолетов для обстрелов, держит их на границе – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 23:18
Россия использует 25 самолетов для обстрелов, держит их на границе – Воздушные силы - Фото
Юрий Игнат (скриншот)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия разместила на границе около 25 самолетов, из которых она может ежедневно вести обстрелы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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По его словам, РФ разместила на границе с Украиной 25 боевых самолетов, которые позволяют ей ежедневно применять авиацию по разным направлениям, в частности, вести обстрелы управляемыми авиабомбами.

Спикер Воздушных сил ответил по поводу слухов о возможном массированном обстреле: призвал быть осторожными. Слухи об обстреле распространяются в соцсетях после "атаки" беспилотниками резиденции российского диктатора Владимира Путина.

"А ведь шумиха вызывается не тогда, когда что-то хотят сделать, но, безусловно, осторожными нужно быть. Вражеская авиация всегда активна в небе, взлетал Ту-22М3 недавно и была объявлена воздушная тревога", – сказал он.

  • 2 мая 2023 года Игнат сообщил, что россияне начали систематически использовать управляемые авиабомбы и наращивать их производство.
  • 3 мая в Воздушных силах опровергли очередные угрозы России по применению ядерного оружия после "атаки" на Кремль.

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Артем Джеріпа
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война боевые самолеты Юрий Игнат
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