Россия использует 25 самолетов для обстрелов, держит их на границе – Воздушные силы

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Россия разместила на границе около 25 самолетов, из которых она может ежедневно вести обстрелы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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По его словам, РФ разместила на границе с Украиной 25 боевых самолетов, которые позволяют ей ежедневно применять авиацию по разным направлениям, в частности, вести обстрелы управляемыми авиабомбами.

Спикер Воздушных сил ответил по поводу слухов о возможном массированном обстреле: призвал быть осторожными. Слухи об обстреле распространяются в соцсетях после "атаки" беспилотниками резиденции российского диктатора Владимира Путина.

"А ведь шумиха вызывается не тогда, когда что-то хотят сделать, но, безусловно, осторожными нужно быть. Вражеская авиация всегда активна в небе, взлетал Ту-22М3 недавно и была объявлена воздушная тревога", – сказал он.

2 мая 2023 года Игнат сообщил, что россияне начали систематически использовать управляемые авиабомбы и наращивать их производство.

3 мая в Воздушных силах опровергли очередные угрозы России по применению ядерного оружия после "атаки" на Кремль.

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Артем Джеріпа

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